Füüsik: välisoojendid on mugavuse pärast energia raiskamine

Keelu eesmärk on süsinikdioksiidi heitekoguste vähendamine. Ka Soomes on sel teemal arutatud. Tartu Ülikooli õhusaaste modelleerimise vanemateadur Marko Kaasik ütleb, et seesugune keeld ja arutelud on põhjendatud, sest väliterrassidel kasutatavad gaasi- ja elektrisoojendid on kliimat kurnavad.

Jane Saluorg