Võru linnapea Anti Allas (SDE) pakkus, et linnavalitsuse koroonakolle võis alguse saada ühelt eelmise nädala koosolekult, kus keegi siiski haigena ei tundunud. Nüüd on aga vähemalt pool linnavalitsusest kaheks nädalaks kaugtööl.

"Meile kõigile on see väga suur üllatus, et see on alguse saanud," ütles Allas ERR-ile.

Allase sõnul on praegu pooled linnavalitsuse umbes 50 töötajast. "Linnavalitsust kui asutust see häirib, aga mitte nii suurel määral, kuna meie töö on sellise iseloomuga, et me valdavalt saame oma tööprotsessid ära teha ka kodukontorist," lausus Allas.

Ta täpsustas, et kõik töötajad ei ole veel eneseisolatsiooni nõudvat teadet saanud, aga neid võib tulla juurde.

Häiritud on Allase sõnul linnavalitsuse ametnike poolt tehtav järelevalve ehitusobjektidel ja erinevatel välitöödel, samuti esindusülesanded.

Ent ka järelevalve puhul on leitud erinevad lahendused, näiteks lasevad kodus isolatsioonis olevad ametnikud teha vajalikest objektidest fotosid ning hindavad neid distantsilt.

Linnapea sõnul kestab kaugtöö vähemalt 6. oktoobrini.

Allas ei osanud arvata, kuidas täpselt nakkus linnavalitsuses levima hakkas, aga ta arvas, et see sai alguse reedeselt linnavalitsuse töötajate ja allasutuste töötajate ühiselt koosolekult. "Aga keegi end haigena ei tundnud ja keegi haigena välja ei paistnud," ütles Allas.

Ta märkis, et ise ta nakkust saanud ei ole.