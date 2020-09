Reformierakonna esimees Kaja Kallas pidas kõne poliitilisest olukorrast, kinnitati sisevalimiste kord ja räägiti ettevalmistustest kohalikeks valimisteks.

Reformierakonna peasekretäri Erkki Keldo ütles ERR-ile, et kinnitati ka uus juhatuse valimise kord.

Algselt pidi Reformierakonna üldkogu toimuma märtsi lõpus, aga tulenevalt eriolukorrast ei saanud seda korraldada.

Reformierakonna üldkogu, kus valitakse erakonnale uus juhatus ja esimees, toimub 14. novembril.

Keldo rääkis, et see, millisel kujul üldkogu toimub, sõltub viiruse olukorrast. "Kui on võimalik kogunetakse füüsiliselt ja kui olukord ei luba, siis kasutatakse videosilda," sõnas Keldo.