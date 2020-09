Kas geneetiliselt muundatud toit on hea või halb? Mida ikkagi tähendavad toidusildid "Parim enne" ja "Kõlblik kuni"? Ja kas tulevikus oleme kõik taimetoitlased? Nende ja teiste toiduküsimuste üle arutasid pea kõigi Eestis toiduga tegelevate asutuste esindajad ning toiduvaldkonna spetsialistid.

"Ma usun, et praegu on raske lähitulevikus suuri muutusi põhitoiduainetes. Aga me näeme, et uued ja uudsed toiduained rikastavad meie toidulauda. Taimetoidu osakaal suureneb, selle toitumisalased soovitused on muutunud ja riigid mõtlevad neid rohkem läbi ja üritavad suunata tarbima mitmekesist toitu," rääkis maaeluministeeriumi esindaja Ahto Tilk.

Kolmandiku kogu maailma toidust viskame prügikasti. Just see oli päeva esimene probleemküsimus ning asjatundjad tõdesid, et tarneahelas kõige rohkem jäätmeid tekitame siiski meie, tarbijad.

"Meie jaoks ideaalne tulemus on see, kui inimesed teadvustavad rohkem. On oluline rääkida ka kogemusest, sellepärast on meil ka praktikas pädevaid inimesi, kes igapäevaselt töötavad valdkonnas. Toimuvad nii ettekanded, arutelud kui ka töötoad. Töötubades saab näiteks valmistada lämmastikuga jäätist või vaadata, kuidas vaakumis asjad toimivad," rääkis Ahhaa teaduskeskuse juhatuse liige Pilvi Kolk.

Ahto Tilk tõdes, et üleilmne koroonaviiruse levik lõi aga ümber kogu toidutarneahela ning tõi toidumaailma uued probleemid.

"Väga palju probleeme on tekkinud toidu ülejäägiga restoranides - toidu tootjad, töötlejad, kes on tootnud toidu restoranidele, neil ühel hetkel katkesid sidemed. Ja tõenäoliselt on ka jäägid suured. On näiteid, kus tulebki toitu suurtes kogustes ära visata, sest restoranid lihtsalt ei tööta. Ja ka koolides on muutunud toiduahela katked," selgitas Tilk.