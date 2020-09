Nädalavahetus on suvine, sügist meenutab vaid puhanguline tuul

Saabuv nädalavahetusel on ilm kuiv, soe ning mõõduka tuulega.

Laupäeva öö on Ida-Eestis üsna selge, lääne pool veidi pilvisem, saartel võib kohati ka hoovihma sadada. Puhub kagu- ja idatuul 3 kuni 8, saartel puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 9 kuni 13, rannikul kuni 15 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on valdavas Eestis üsna selge, läänes vahelduva pilvisusega, aga sajuta. Mõõdukas tuul puhub kagust ja idast. Sooja on 11 kuni 16 kraadi.

Päev on vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub kagu- ja idatuul 3 kuni 9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 18 kuni 23 kraadi.

Pühapäev on üsna selge, kuid puhangulise tuulega. Õhk püsib soe: öösel on sooja 10 kuni 16, päeval 17 kuni 22 kraadi. Esmaspäeval saabub lõunast vihmasadu, aga praeguste prognooside järgi liigub väga aeglaselt põhja suunas. Võimalik, et põhjarannikule saabub vihm alles vastu ööd.

Õhk jaheneb veidi: öine õhutemperatuur jääb 9 ja 15 kraadi vahele, päeval on sajupilvede all Lõuna-Eestis sooja 13 kuni 15 kraadi, põhja pool, kuhu sadu jõuab tunduvalt hiljem, jõuab õhk soojeneda 18 kraadi ümbrusesse.

Teisipäeva päeval sadu lahkub ning ilm läheb seejärel taas selgemaks. Öised miinimumid langevad valdavalt alla 10 kraadi, nädala keskel ka 5 kraadini, päevamaksimumid tõusevad jõudsalt 15 kraadist kõrgemale.