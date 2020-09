Mustamäe pere kasvatab kortermaja akna all kõrvitsaid

Kui tavaliselt tehakse korrusmaja hoovi mõni väike lillepeenar, siis Tallinnas Mustamäel elav perekond Rootsi hakkas kuus aastat tagasi koduakna all kasvatama silmailuks kõrvitsaid, et maja ees laiutavast porilombist lahti saada.

Kuus aastat tagasi jäi Tallinnas Sütiste teel elav pere mõttesse, et miks toppida sügisel langenud puulehed kilekotti ja lasta need kuskile ära vedada, kui nendega võiks hoopis täita maja ees laiutavat ja silma riivavat lompi. Nii sai porilombist peenar, kuhu silmailuks pandi kasvama üks ülejäänud kõrvitsataim, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mulle meeldib kõrvits, ta on väga ilus, suured rohelised lehed ja kollased suured lilled, väga ilus oli," rääkis Alla Rootsi.

Kuigi Mustamäe liivasoss pole just parim paik aiapidamiseks ja kõrvits tahab eriti rammusat mulda, siis Mustamäe mändide all kõrvitsatele meeldib.

"Siin on kompost. Miks ma korjan need lehed ja panen kotti ja viin ära? See on nagu väetis, hea väetis. Kasvab," rääkis Rootsi.

Tänavu on kehv kõrvitsa-aasta ja nii on praegu peenras vaid üks väike punn, aga varasematel aastatel on saak olnud korralik.

Kuigi pere ise pelgab maja ees kasvanud kõrvitsaid süüa, siis nii mõnigi naaber on neid endale soovinud.

Tänavu on kõrvitsa asemel peenra uhkuseks hoopis suvikõrvits, mille keegi naabritest sinna istutas.

Kuigi sel suvel koduaknast kõrvitsate kosumist jälgida ei õnnestunud, siis plaanib Alla järgmisel kevadel kõrvitsale uue võimaluse anda.

"Jälle panin kõrvitsa. Keegi küsib, kas ma panen see aasta kõrvitsa või ei. Muidugi panen, kui meeldib, siis panen ja hakkan panema lilli ka," rääkis ta.

Nii peaks õiteilu jaguma ka nendeks aegadeks, kui kõrvits ei õitse.