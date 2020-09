Lätis kinnitati 29 uut koroonaviiruse juhtumit

Viimase ööpäeva jooksul tehti riigis 2520 haiguse Covid-19 esmast testi. 17 uut nakkusjuhtumit on seotud teadaolevate haiguskolletega, kaks juhtumit toodi sisse välismaalt ning kümne puhul on nakatumisallikas täpsustamisel.

Haiglaravil on viiruse tõttu viis inimest.

Kokku on Lätis tehtud 309 172 esmast testi, millest positiivsed on olnud 1654 testi. Koroonaviirusega on surnud 36 inimest.