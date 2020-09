Soomes lisandus ööpäevaga 93 positiivset koroonatesti

Viimase kahe nädalaga on Soomes lisandunud 1020 uut nakatumist ehk 512 rohkem kui eelmisel kahenädalasel perioodil. Viimase seitsme päevaga on lisandunud 655 nakatumist ehk 290 rohkem kui eelmisel seitsmepäevasel perioodil.

Haiglaravil on laupäevase seisuga 21 patsienti, kellest kaks viibib intensiivravis. Koroonaviirusega on Soomes surnud 343 inimest. Kokku on riigis registreeritud 9577 haigusjuhtu.