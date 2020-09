Ida-Tallinna Keskhaigla asub uutele patsientidele koroonateste tegema

Ida-Tallinna Keskhaiglas on reedese seisuga andnud positiivse koroonaproovi 19 töötajat ja plaaniline ravi on osadel erialadel peatatud. Haigla loodab neil aladel raviga jätkata järgmisel nädalal, kuid ohutuse tagamiseks hakatakse enne haiglasse sisse võtmist ka patsientidele koroonateste tegema.

Viimase kolme päevaga on Ida-Tallinna Keskhaiglas koroonaviiruse test tehtud tuhandele töötajale. 19 töötajat oli eilse seisuga andnud positiivse proovi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Haigla turundusosakonna juhi Inge Suderi sõnul on praegu peatatud plaaniline ravi sisekliiniku ja kirurgia erialadel, välja arvatud onkoloogia ja reumatoloogia.

Ida-Tallinna Keskhaigla turundusosakonna juhataja Inge Suderi sõnul on kõigi plaanilise ravi patsientidega, keda ravi peatamine puudutab, võetud ühendust ja pakutud uued ajad. "Et võimalikult kiiresti me püüame saada selle olukorra kontrolli alla ja plaanilise raviga ka nendel erialadel edasi minna," sõnas ta.

Plaanilise raviga praegu peatatud erialadel loodetakse jätkata järgmisel kolmapäeval. Uued nõuded on kehtestatud ka patsientidele - ka nemad peavad hakkama andma koroonatesti. "Juba täna, kes tulevad plaanilisele ravile esmaspäeval, me testisime ära. Nii et need patsiendid, kes tulevad plaanilisele ravile, neid me testime," rääkis Suder.

Ehk näiteks haiglasse operatsioonile minnes tehakse eelnevalt koroonatest ja ravile võib tulla pärast testi tulemuste selgumist. Igale patsiendile selgitatakse seda eraldi. Polikliinikusse tavalisele vastuvõtule minnes testi ei tehta.

Suder lisas, et ohutusnõudeid vaadatakse üle jooksvalt vastavalt olukorrale, ent ilmselt jätkub jäävad testimine ja karmimad maskikandmise nõuded kehtima veel pikalt.