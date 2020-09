Pühapäev on taas soe

Laupäeval ületati paljudes kohtades soojarekordeid ja see trend võib jätkuda ka pühapäeval.

Pühapäevaks jäävad nii Kesk-Euroopas madalrõhuala, kui ka Venemaa kõrgrõhuala väheliikuvaks ja ilm Läänemeremaades oluliselt ei muutu. Baltimaades ja Lõuna-Soomes on jätkuvalt sajuta ja soe ning Norra merelt üle Skandinaavia põhjaosa Valge mere suunas liikuv kõrgrõhkkond muudab ka Soome ja Skandinaavia põhjaosas ilma kuivaks, kuid seal õhumass on märksa jahedam.

Esmaspäevaks nihkub kõrgrõhuala Loode-Venemaale ja Kesk-Euroopa madalrõhuala mõju Baltimaade ilmale suureneb. See tähendab seda, et Baltimaades pilvisus tiheneb ning mitmel pool sajab vihma, kuid sajuhulgad on üsna tagasihoidlikud ja pigem esinevad Lõuna-Eestis.

Öö vastu pühapäeva tuleb selge või paiguti kerge pilvisusega. Puhub kagu- ja idatuul kolm kuni üheksa, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis. Öösel on väljas kaheksa kuni 13 rannikul kuni 16 kraadi.

Pühapäeva hommik on vähese pilvisusega, ka tuul on rahulik ja puhub neli kuni üheksa meetrit sekundis, sooja on hommikul oodata 11 kuni 16 kraadi.

Päev tuleb päikeseline ja tuul puhub idast neli kuni üheksa, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 19 kuni 22, meretuulega rannikul kuni 17 kraadi.

Esmaspäeval hakkavad pilved vaikselt kogunema ning välistatud ei ole väike hoovihm. Nädala keskpaigas läheb veidi selgemaks ning suuremat sadu oodata ei ole. Õhk on natuke jahedam kui sellel nädalal, aga mitte palju, jäädes öösiti keskmiselt seitsme kuni 10 vahele ning päeval 15 kuni 17 kraadi.