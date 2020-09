Boris Johnson kutsus oma ÜRO kõnes maailma pandeemia vastu ühinema

Briti peaminister Boris Johnson kutsus laupäeval oma videokõnes ÜRO Peaassambleele maailma liidreid ühinema ja koroonaviirusele "tuld andma". Johnson, kelle riik on pandeemiast tugevalt räsida saanud, teatas ka lisaraha eraldamisest vaktsiini arendamiseks ning Maailma Terviseorganisatsioonile (WHO).

Johnson tõi oma kõnes välja viiepunktilise plaani pandeemiaga võitlemiseks.

"Mitte iial meie liigi ajaloos, mitte pärast seda kui kõigevägevam lõhkus Paabeli torni, pole inimkond olnud nii kinni ühes jututeemas," ütles Johnson virtuaalselt Peaassambleele tehtud pöördumises.

Ta ütles, et "pandeemia ühendas inimkonda rohkem kui kunagi varem", kuid oli samas ka "tugev eraldusjõud", sest riigid võistlesid meditsiinivarustuse nimel.

"Pärast üheksat kuud COVID-iga võitlemist tundub rahvusvahelise üldsuse mõiste olevat räbalais," lisas ta.

"Kui me ei ühine, ega anna tuld ühise vaenlase vastu, siis teame, et kaotavad kõik."

"See hetk on praegu käes, kus inimlikkus peab ulatuma üle piiride ning parandama need koledad lõhed," ütles Johnson.

Ta palus luba kasutada ÜK saabuvat G7 eesistumisperioodi tuleval aastal selleks, et "maailm pärast koroonat taasühendada".

Johnsoni uus rahastamise plaan räägiti läbi ka Bill and Melinda Gatesi fondi ning Suurbritannia teadusuuringute heategevusfondiga Wellcome Trust.

Selles sisaldub ettepanek arendada üleilmselt uurimisinstituutide võrgustikku, kus patogeenid tuvastatakse enne, kui nad loomadelt inimestele liiguvad.

Teiste meetmete seas on ravimite ja vaktsiinide võimekuse suurendamine, varase hoiatuse süsteemide parendamine ning tervishoiukriisidega tegelemise rahvusvahelistes reeglites kokku leppimine.

"Inimkonna moraalne kohustus on olla aus ning jõuda ühisele arusaamisele selles, kuidas pandeemia algas ning kuidas see levida sai," lausus ta.

"Endise COVID patsiendina usun, et meil kõigil on õigus seda teada, et saaksime kollektiivselt anda endast parima viiruse uue leviku takistamiseks."

Johnson teatas ka uuest rahastusest COVAXile, rahvusvahelise koroonavaktsiini hankimise keskusele, nimetades vaktsiinivastaseid "juhmakateks".

Ta lubas eraldada WHO-le järgmiseks neljaks aastaks 372 miljonit eurot, mis on varasemaga võrreldes 30 protsenti enam.

Suurbritannias on koroonaviiruse tagajärjel surnud pea 42 000 inimest ning Johnson teatas sel nädalal pärast nakatumiste arvu järsku tõusu uutest viirusepiirangutest.