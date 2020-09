Aserbaidžaan alustas pühapäeva hommikul Mägi-Karabahhi rindejoone ja tsiviilsihtmärkide, teiste seas piirkonna halduskeskuse Stepanakerti aktiivset pommitamist, teatasid Mägi-Karabahhi võimud.

Mägi-Karabahhi kaitseministeeriumi teatel tulistasid nende väed alla kaks Aserbaidžaani kopterit ja kolm drooni.

Mihkelson: olukorra eskaleerumine on ohuks kogu regioonile

Riigikogu liige, väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson kommenteeris ERR-ile, et nii massiivset sõjalist kokkupõrget, nagu pühapäeva hommikul Karabahhi piirkonnas Aserbaidžaani ja Armeenia relvajõudude vahel on puhkenud, ei ole olnud väga pikka aega.

"Kasutusel on raskerelvastus. Esialgsete teadete kohaselt on hukkunuid ka tsiviilelanike hulgas juba," ütles Mihkelson.

Ta lisas, et lahvatanud kokkupõrkel on sügavam taust, kui 30 aasta jooksul külmutatud konflikt.

"Viimastel nädalatel on väga selgelt pingestunud suhted Türgi ja Venemaa vahel. Me teame, et Türgi toetab aktiivselt Aserbaidžaani, samas on teada, et Venemaa on selgelt oma vägedega kohal Armeenias ja on olemas informatsioon selle kohta, et viimastel nädalatel on Türgi suunanud Aserbaidžaani nii oma relvastust, näiteks ründelennukit F-16 oma meeskondadega, aga ka võitlejaid. Pole välistatud, et selle täna pingestunud olukorra taga on palju laiem kontekst ja see on väga ohtlik," hindas Mihkelson.

Ta tõi esile, et veel paari nädala tagune kokkupõrge taandus vaherahuks, kuid seekord ei pruugi enam nii minna.

"Praegune olukord, kus mõlemad süüdistavad teineteist massiivse sõjalise rünnaku alustamises, näitab, et tõenäoliselt lähitundidel ja lähipäevadel on konflikti eskaleerumisvõimalus päris suur," hoiatas Mihkelson.

Ta usub, et Eestil on ÜRO julgeolekunõukogus suur roll mängida.

"Ikkagi tuua konflikt läbirääkimistelaua taha. Igasugune eskalatsioon seal võib praegu oluliselt halvendada julgeolekuolukorda mitte ainult Lõuna-Kaukaasias, aga ka laiemalt," põhjendas ta.