Ajalooklubid etendasid Haapsalus vabadussõja ja esimese maailmasõja sündmusi

Taaslavastuslahingu esimeses osas sai rahvas näha seda, kuidas 1917. aastal Vene armee koosseisus moodustatud Eesti esimese rahvusliku väeosa, Eesti 1. jalaväepolgu sõdurid Muhu saarel sakslaste vastu võitlesid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

1. jalaväepolgul on side Haapsaluga - see baseerus seal talvel 1917-1918.

"Sellest 1. Eesti polgust sai hiljem 1. jalaväerügement ja paljudest 1. Eesti polgu ohvitseridest, nende hulgas oli loomulikult Laidoner ka, said Eesti sõjaväe kõrgemad ohvitserid," rääkis Haapsalu piiskopilinnuse muuseumi ekspositsioonijuht Jaak Mäll.

Lavastuse teine episood viis vaatajad aega, mil Eesti oli end juba iseseisvaks kuulutanud ja võidelda tuli iseseisvuse kaitsmiseks. Lahingus sai näha ka soomusautode duelli.

Saaremaa Sõjavara Seltsi korraldatud üritusest võtsid osa sõjaajaloo taaskehastamise klubid mitmelt poolt Eestist.

"Kuna meie, rekonstruktorite puhul on tegemist ikkagi ajaloohuvilistega, siis meie jaoks see on mäng. See on meie jaoks argipäevast väljatulemine ja pealtvaatajate jaoks on see lihtsalt elustatud ajalootund," ütles Saaremaa Sõjavara Seltsi eestvedaja Margus Sinimets.

Kui esialgu pidid kaasa lööma ka Läti ajalooklubid, siis koroonapandeemia tõttu nemad Eestisse tulla ei saanud.