Uue nädala algus toob hoovihma, teine pool on selgem

Uues nädal algab pilvisema ilmaga, teises pooles on taevas selgem.

Esmaspäeva öö on enamasti selge, vaid Kagu-Eestisse lisandub pilvi ja suureneb sajuvõimalus. Puhub ida- ja kagutuul 4 kuni 10, öö hakul rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8 kuni 12, rannikul kuni 14 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on laialdaselt selge ja kuiv, vaid Eesti lõunaservas on pilvisem ja võib vihma sadada. Puhub kagutuul 3 kuni 8, saarte rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 10 kuni 14 kraadi.

Päeval on Lõuna-Eestis pilves selgimistega, mujal vahelduva pilvisusega ilm. Paljudes kohtades võib kohati sadada hoovihma. Puhub idakaare tuul 3 kuni 9, põhjarannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14 kuni 17, Loode-Eestis kuni 19 kraadi.

Tuleva nädala algus on pilvisem ja ka teisipäeval ning kolmapäeva hommikul säilib vähese vihma võimalus. Pärast seda läheb aga selgemaks ning oktoobri alguses suuremat sadu oodata ei ole. Keskmine temperatuur langeb öösel 10 kraadilt 6-ni ning päeval on valdavalt 15 kuni 17 kraadi.