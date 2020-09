Ajalehe valduses olevate dokumentide kohaselt on Trump maksude maksmisest juba pea paarkümmend aastat kõrvale hoidnud. Viimasest 15 aastast kümnel pole Trump üldse tulumaksu maksnud. President ise eitab süüdistusi maksudest kõrvalehoidmises.

"Need on võltsuudised, täiesti võltsuudised, läbinisti võltsid," ütles Trump ise.

"Selline küsitlemine, nagu tahaks te mind vahi alla võtta. Samad küsimused olid ka nelja aasta eest.

Ma pean siin ennast kaitsma ja sellest rääkima. Täielikud võltsuudised. Tegelikult ma maksin makse, aga te näete seda kohe, kui ma saan maksutagastust. Mu maksud on auditeerimisel ja on seda olnud juba pikka aega."

Exclusive: The Times has obtained tax-return data for President Trump extending over more than two decades.

It shows his finances under stress, beset by losses that he aggressively employs to avoid paying taxes and hundreds of millions in debt coming due. https://t.co/gstfYLEe5V