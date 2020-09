Peaminister Jüri Ratas ütles esmaspäeval, et valitsus arutab riigieelarvet ja eelarvestrateegiat veel teisipäevasel nõupidamisel ning kolmapäeval antakse eelarve riigikogule üle.

Ratas kinnitas esmaspäeva hommikul toimunud pressikonverentsil, et Estonia parvlaeva hukuga seoses ilmnenud uue info esilekerkimine pole riigieelarve kõnelusi takistanud ning valitsus jõuab eelarvega tähtajaks valmis.

"Kolmapäeval eelarve 2021 antakse riigikogule üle ja lisaks loomulikult valitsus peab vastu võtma ka riigi eelarvestrateegia 2021-2024. Nii et need suured protsessid on jätkuvalt töös ja homme toimub meil sellel teemal nii eelarve kui eelarvestrateegia osas taaskord valitsuse nõupidamine," ütles Ratas.

Reedel rääkis peaminister, et eelarves on veel teatud lõigud lahtised, kuid teisipäevaks on eelarve dokument olemas.