Kuigi ka Saksamaal on koroonaviiruse levik taas laialdasem kui suvel, on see Euroopa suurriik jätkuvalt suutnud haiguse levikut suhteliselt hästi kontrolli all hoida. Arvamusküsitlused näitavad, et sakslased on oma riigi tegevusega epideemia ohjeldamisel üldiselt rahul.

Sügise tulles on Saksamaal mitmel pool leidnud aset meeleavaldused epideemia piiramise meetmete vastu. Erinevad arvamusküsitlused näitavad samas, et 60-70 protsenti sakslastest on riigi tegevusega rahul, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Üks Saksamaa koroonaviiruse vastase võitluse arhitekt, viroloog Christian Drosten ütles Deutche Wellele, et edu võti on olnud varane reageerimine ja ulatuslik testimine.

Berliinis tänaval käies võib vahel ära unustada, et on koroonaaeg, küll aga tuleb see kohe meelde, kui minnakse siseruumidesse - kontoritesse, poodidesse või ühistransporti, sest seal kannavad inimesed maski.

"Kõik olid väga mõistlikud. Ma arvan, et sakslased suudavad väga kähku väga mõistlikud olla," ütles Christian.

"Minu meelest saadi hästi hakkama, vaatame, kuidas edasi läheb," sõnas Sandra.

"Ma arvan, et saadi hästi hakkama, aga ma arvan ka, et viirus on küll olemas, aga see pole nii hull, minu meelest on need meetmed üle pingutatud," rääkis Eden.

"Saksamaa on praegu lõhenenud nende vahel, kes leiavad, et maskide kandmine ei ole vajalik ja on isegi ohtlik, et pisikud jäävad sinna kinni, teised arvavad teisiti. Ma arvan, et mõlemalt poolt on see ülepingutatud," ütles Cordula.

Berliini restoranikülastajad saavad kõik paberi, kuhu tuleb kirja panna oma nimi ja kontaktid, et juhul, kui restoranis viibib samal ajal keegi, kelle puhul selgub hiljem, et ta on osutunud haigeks, oleks võimalik kõik lähikontaktsed üles leida.

"Sel aastal oli meil üsna palju saksa kliente. Nemad söövad siin ja meil on see aasta läinud väga hästi," kinnitas Ismet.

"Mina olen vabakutseline turisminduses ja minu jaoks oli see totaalne kokkukukkumine, aga ma vaatasin ringi ja leidsin uusi võimalusi," ütles Jeanette.

"Kõik on katki läinud, keegi ei osta enam midagi, turiste ei ole enam, inimesed kardavad. Me peame kõik koos selle haiguse vastu võitlema ja ma loodan, et võimalikult kiiresti leitakse selle vastu ravim," rääkis Meflüt.

Saksamaal jääb 14 päeva haigusjuhtumite hulk 100 000 elaniku kohta praegu 30 juurde.