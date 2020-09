Teisipäeva öö on Eestis pilves selgimistega. Kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt idakaare tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 7 kuni 11, rannikul kuni 14 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on kohati vähese vihmaga ning mõnel pool udune ilm. Tuul on nõrk. Sooja on 10 kuni 14 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vähest vihma. Ida-Eestis puhub ida- ja kagutuul, Lääne-Eestis muutliku suunaga tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 14 kuni 17 kraadi.

Kolmapäeva öö ja ennelõuna on sombused, päeva peale läheb selgemaks. Öösel on sooja 6 kraadist sisemaal 14 kraadini rannikul, päeval on sooja 14 kuni 18 kraadi.

Neljapäev on sajuta, öö on rahulik ja eelnevast veidi jahedam, päeval muutub idakaare tuul tuntavamaks, sooja on üle 15 kraadi.

Reedel ja laupäeval püsib ilm sajuta, kuid tuul läheb järk-järgult tugevamaks. Õhumass püsib mõõdukalt soe.