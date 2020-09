USA asevälisminister: Hiina ei austa kokkuleppeid

Möödunud kolmapäeval küsiti USA presidendilt Donald Trumpilt, kas ta tagab võimu rahumeelse ülemineku juhul, kui peaks novembrikuised valimised kaotama. Trump keskendus vastulauses oma varasemale murele, et posti teel, milleks sunnib koroona, hääletamine võib endaga kaasa tuua valimispettuse ja selle on ta lubanud ülemkohtusse kaevata.

Põhimõtteliselt on Trump lubanud alustada võitlust võimule jäämise nimel kohtunike armee toel.

Vabariiklasest senaator Mitt Romney säutsus selle peale, et demokraatia jaoks on võimu rahulik üleminek fundamentaalse tähtsusega, vastasel juhul on tegemist Valgevenega.

"Vaatame, mis juhtuma hakkab. Te teate, et ma olen muret avaldanud (posti teel edastatavate) valimissedelite üle. Ja need sedelid on katastroof," ütles Trump

Ajakirjaniku küsimuse peale, kas ta kohustub tagama, et kogu võim saaks üle minna rahumeelselt, vastas Trump, et ta soovib vabaneda posti teel hääletamisest. "Hääletussedelid on kontrolli alt väljas. Ja te teate, kes seda paremini teab kui keegi teine? Demokraadid teavad seda paremini, kui keegi teine," ütles Trump.

Sama asja küsis "Välisilm" päev varem Eestit külastanud USA asevälisministrilt Keith Krachilt. Kas Trump on nõus oma valimiskaotust tunnistama, kui ta valimised kaotab?

"Donald Trump on aumees ja see on suur asi Ameerika demokraatiale, et võim antakse üle rahumeelselt. Ja see on asi, mille eest Ameerika Ühendriigid on seisnud 200 aastat," vastas Krach.

Krach on ringreisil riikides, kust otsib tuge Ühendriikide väljakuulutatud algatusele 5G Clean Path (5G puhas suund), mis kutsub üles mitte kasutama hiinlaste sidetaristut, et pidurdada Pekingi pealetungi. Eesti ja USA on selles ühel meelel.

"Enam kui 20 riiki, NATO riiki, on sellega ühinenud, 5G puhta suunaga. Olen hetkel kümne riigi tuuril, räägin ka NATO-ga. On kriitiline küsimus säilitada oma rahvuslik julgeolek, mis on nii tähtis meie riikidele, ja eriti Eestile, sest teie teate, kuidas on elada autoritaarse režiimi tingimustes," rääkis Krach.

Ajakirjanik Bob Woodward mängis hiljuti ette salvestise, millel Donald Trump tunnistas, et talle meeldivad autoritaarsed liidrid. Et mida karmimad ja kurjemad nad on, seda paremini ta nendega läbi saab. Mida see tähendab?

"Ma parema meelega ei räägiks Ameerika Ühendriikide presidendi eest, kuid ma võin teile öelda, et kui te vaatate Hiina kommunistlikku parteid, siis nad ütlevad "jah", kuid teevad siis hoopis teist asja. Nad ei austa kokkuleppeid. Küsige seda Hong Kongi kodanikelt. Üks asi, mida ma välisminister (Urmas) Reinsaluga rääkisin on see, et kõige tähtsam sõna igas keeles on usaldamine," lausus Krach.

Küsimusele, miks peaks Eesti-sugune väikeriik usaldama suurriiki, mille president on ärimees, kes sõlmib tehinguid, vastas Krach, et usaldus USA ja Eesti vahel on loodud aegade jooksul.

"Me usume teiega samadesse eesmärkidesse ja väärtustesse ja parim näitaja on tegevus ja tulemused. Me oleme seisnud Eesti poolel ja teie olete olnud Ameerika poolel. Ja mina kirjeldaks seda partnerlussuhet 60/60 tehinguks," lausus Krach.