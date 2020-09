Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Reinsalu Estonia huku uuest uurimisest

Värske dokumentaalsari parvlaev Estonia hukust avastas laeva paremas pardas suure augu. Kas Estonia huku uurimise lõpparuanne on usaldusväärne? Mida arvata teooriast, et Estonia põrkas kokku allveelaevaga? Millise uurimise Eesti riik nüüd käivitab? ETV saates "Esimene stuudio" on teisipäeval välisminister Urmas Reinsalu.