Viiruse levik ei võimalda teha täpseid majandusprognoose

Eesti Panga prognoosi järgi on tõenäoline, et majandus langeb sel aastal vahemikus 5,7 protsenti kuni kaks protsenti, järgmisel aastal peaks keskpanga prognoosi kohaselt jääma SKP muutus 4,2-protsendilise languse ja 4,5-protsendilise kasvu vahele.

"Eks me peame andma aru, et praegu see prognoosimine on väga tänamatu tegevus," rääkis Kaasik ERR-ile.

Kaasiku sõnul ei aita praeguses olukorras prognoose teha mitte tavapärased majandusseosed vaid see, milline on viiruse leviku kiirus ja edasine areng ning millised on riikide valikud viiruse leviku tõkestamisel. "Kevadine kogemus oli see, et viiruse leviku tõkestamiseks tuli ka majandustegevust oluliselt takistada," märkis ta.

"Seetõttu ka jätkuvalt on meil väga palju ebakindlust, mismoodi need arengud võivad minna. Tihti need ei sõltugi ainult Eesti otsusetest. Näiteks kui turismi enam välisriikidega toimuda ei saa, sest meie peamised turismisihtkohad naaberriigid on sätestanud karantiininõuded, siis on sellel päris oluline mõju Eesti majandusele. Sealt tulevad ka need erinevad viiruse arengutest võimalikud mõjud, mis võivad ka majandusele erinevalt mõjuda," rääkis Kaasik.

"Kui seatakse sellised piirangud, nagu olid kevadel, siis võib ka järgmine aasta oluline majanduslangus jätkuda. Kui suudame mitte piiranguid seada ja see viiruse kiiresti kontrolli alla saada, siis võime loota, et järgmine aasta tegelikult tuleb päris korralik majanduskasv," sõnas keskpanga asepresident.

Eeldusel, et piirangud jäävad nii Eestis kui ka mujal vähem rangeks kui kevadel, kujuneb Eesti Panga hinnangul käesoleva aasta majanduslanguseks neli protsenti ja 2021. aastal peaks majandus kasvama 0,2 protsenti. Kasvu kiirenemist on sel juhul oodata 2022. aastal.