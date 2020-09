Ettevõte ei osanud selgitada, mis sorti rünnakutega on olnud tegemist, kuid teada on, et need lõid serverid mitmeks tunniks rivist välja ning ligipääs veebilehele oli takistatud, vahendas BBC.

Esialgsed katsed veebilehte taastada ei õnnestunud, kuid teisipäeval on olukord juba parem ning lehel on vaid ajutised laadimisvead.

Veebilehel Flightradar24 saavad kasutajad jälgida reaalajas nii kommertslendude kui ka eralendude teekonda.

Flightradar24 andmetel on veebilehel umbes kaks miljonit kasutajat, kes saavad jälgida 180 000 lendu päevas.

Veebilehel saab muu hulgas tuvastada nii lennuki mudelit, lennu numbrit kui ka hädasignaali koode.

⚠️ For the third time in two days Flightradar24 is under attack. Our engineers are working to mitigate the attack as quickly as possible and we hope to be back tracking flights soon. We appreciate your patience and apologize for the inconvenience. Updates to follow in thread. — Flightradar24 (@flightradar24) September 28, 2020