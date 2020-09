Kolmapäeva öö on pilves selgimistega, kohati sajab vähest vihma, aga mitmel pool tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 5 meetrit sekundis. Temperatuur jääb valdavalt 5 ja 10 kraadi vahemikku, Põhja-Eestis ja rannikul on paiguti kuni 14 soojakraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik tuleb pilvine, vaid mõnel pool on väheseid selgimisi. Üksikutes kohtades võib ka vähest vihma sadada, aga mitmel pool püsib udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga ning temperatuur tõuseb 7 kuni 12 kraadini, rannikul on paiguti soojem.

Päeval pilvisus hõreneb. Ennelõunal sajab kohati vähest vihma ja on veel udu. Puhub valdavalt idakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis ja sooja võib olla kuni 18 kraadi.

Oktoober algab selge või vähese pilvisusega ja sajuta ilmadega, alles pühapäeva õhtul vihmavõimalus suureneb. Ka õhusoe püsib, sest päeval jääb temperatuur 15 kuni 18 kraadi juurde ja öösel tagasihoidlikult 10 kraadi ligidusse.