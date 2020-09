Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 32,8 protsenti, Keskerakonda 23,2 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 15,4 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Kolme populaarseima erakonna toetus nädalaga märkimisväärselt ei muutunud, kuid viimaste tulemuste põhjal on peatunud EKRE kuus nädalat kestnud langustrend.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 9,6 protsendiga, Eesti 200 7,9 protsendiga ning Isamaa 4,8 protsendiga. Viimastel nädalatel on tõusnud SDE toetus ning langenud Eesti 200 toetus. Kui SDE suurendas nädalaga oma toetust ühe protsendi võrra ning kahe nädalaga 1,4 protsenti, siis Eesti 200 on kahe nädalaga kaotanud 1,1 protsenti oma toetusest.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 43,4 ja opositsioonierakondi 42,4 protsenti vastajatest.

Teadur Martin Mölderi märkis, et erakondade tulemustes suuri muutsi näha ei ole. Keskerakonna ja Reformierakonna vahe püsib sisuliselt muutumatu, kuid kuna Keskerakonna positsioon oli kuu alguses ehk mõnevõrra tugevam, kui ta on praegu kuu lõpus, siis tõenäoliselt järgmisel nädalal nende toetuses suuremat kasvu ei näe.

"Tundub, et kahe suurema konkurendi toetuste vahel on ajutine tasakaal. Kõige tähelepanuväärsem viimastes koondtulemustes on aga see, et pärast poolteist kuud kestnud langust on EKRE toetus stabiliseerunud. Kui vaadata EKRE tulemusi mitte nelja nädala keskmisena, vaid nädalate kaupa, siis on EKRE viimased kaks nädalat oma positsiooni parandanud. On tõenäoline, et nende nelja nädala keskmine toetus ka järgmisel nädalal paraneb või vähemalt püsib stabiilsena," ütles Mölder.

"EKRE toetuse osas joonistub välja ka huvitav võrdlusmoment teiste küsitlusfirmade tulemustega, mis samuti näitasid septembris EKRE toetuse langust. Turu-uuringute küsitlusperiood jäi aga vahemikku 7.-17. september ning Emori oma vahemikku 17.-23. september. Seega näitavad nad meile langust, mis tegelikult on juba ära olnud ning kõige värskemad Norstati tulemused, mille viimased andmed koguti ainult mõni päev tagasi käesoleva nädala alguses, kinnitavad meile, et see langus on juba möödas," märkis Mölder.

"Mis puudutab teisi erakondi, siis on märke sellest, et sotside ja Eesti 200 vaheline tasakaal on kõikumas. Kui augusti lõpus ja septembri esimeses pooles oli Eesti 200-l sotside ees õhkõrn edumaa, siis viimased kaks nädalat on nende reitingud liikunud vastassuundades. Sotsiaaldemokraatide toetus on kasvanud ennekõike nooremate, naissoost ja mitte-eestlastest valijate seas," lisas Mölder.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest. Nelja nädala koondtulemuste presenteerimine andis kõikide valimiseelsete küsitluste seas kõige täpsema tulemuse, erinedes tegelikest valmistulemustest maksimaalselt vaid 0,9 protsenti.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on 2016. aasta jaanuaris asutatud mõttekoda, mis uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse.