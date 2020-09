Riigikohtu analüüsi kohaselt on viimastel aastatel isikuõiguste rikkumise puhul mittevaralise kahju hüvitamine tsiviilasjades kasvanud, hüvitiste keskmine välja mõistetud summa on aga langenud.

Aastatel 2018-2019 mõisteti mittevaralise kahju hüvitis välja 55 tsiviilasjas, nõue jäeti rahuldamata 45 korral. Võrdluseks mõisteti aastatel 2014-2016 hüvitis välja 31 protsendil juhtudest.

Peamiselt jääb mittevaralise kahju hüvitis välja mõistmata seetõttu, et kohtu hinnangul ei vastuta isik kahju tekkimise eest. Viimastel aastatel mõistetakse summasid välja rohkem ilmselt seetõttu, et hagid on varasemast paremini tõendatud ja nõue esitatakse juhtudel, kus see on põhjendatud.

Vaatlusperioodi jäävatel aastatel lahendati 23 hüvitise nõuet tervishoiuvaldkonnast, millest seitse rahuldati vähemalt osaliselt. Tervishoius kerkinud probleemide korral oli keskmine hüvitise suurus 1243 eurot ja mediaan 1000 eurot. Varasemal võrdlusperioodil mõisteti hüvitis välja vaid kahes asjas, summas 500 ja 2000 eurot.

Perioodil 2018-2019 lahendati palju vaidlusi, mis olid seotud töölepingu ülesütlemisega, enamikes lahendites mõistis kohus välja kolme kuu keskmise töötasu. Suuremat hüvitist mõisteti juhul, kui pika töösuhte ootamatu lõpetamine põhjustas depressiooni või tööandja ei järginud töösuhtes kehtivaid reegleid. Lisaks mõisteti hüvitised välja ka asjades, kus tuvastati tööandja diskrimineeriv käitumine ja ohutusnõuete rikkumine.

Suuremat summat nõutakse solvavate kommentaaride eest

Isikuõiguste rikkumiste puhul mõisteti 2018 kuni 2019 välja mittevaralise kahju hüvitis 23 tsiviilasjas, 17 asjas jäi nõue rahuldamata. Välja mõistetud hüvitised jäid vahemikku 200–7000 eurot. Nende keskmine hüvitise summa oli 1264 eurot ja mediaan 750 eurot.

Varasemas analüüsis oli keskmine aga 2055 eurot ja mediaan 1000 eurot ehk keskmine välja mõistetud hüvitis on langenud ja suuremaid hüvitisi mõistetakse välja harva.

Teatud isikuõiguste rikkumise asjades on hüvitised siiski suurenenud. Näiteks on varem kohtupraktikas peetud solvavate kommentaaride avaldamise puhul õiglaseks hüvitiseks 300 eurot. Selles analüüsis jäid hüvitised solvavate kommentaaride eest vahemikku 200 kuni 1000 eurot.

Kehavigastuse tekitamise eest hüvitati mittevaralist kahju täielikult või osaliselt 14 tsiviilasjas, kaheksas tsiviilasjas jäi nõue rahuldamata. Kõige suurem välja mõistetud hüvitis oli 17 000 eurot ning väikseim 200 eurot. Keskmine hüvitis oli 2437 eurot ja mediaan 1000 eurot. Võrdlusperioodil 2014-2016 jäid hüvitised vahemikku 100-1500 eurot, raskemate tervisekahjustuste puhul 500 kuni 12 000 eurot.