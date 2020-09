Kell 21.40 "Esimeses stuudios" peaminister Ratas riigieelarvest

Valitsus kiitis heaks järgmise aasta riigieelarve ja parlamendis seisavad nüüd ees tulised debatid. Peaministri sõnul aitab see eelarve seljatada koroonakriisi, opositsioon on ülikriitiline ja räägib laenuraha toel laiutamisest. Millised on eelarve prioriteedid ja kui vastutustundlikult riik laenuraha kasutab? ETV saate "Esimene stuudio" on peaminister Jüri Ratas.