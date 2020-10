Saksa bussifirma on ettevõte piirkondliku juhi sõnul saanud Tallinna-Vilniuse bussiliini avamiseks vajaliku litsentsi, kuid majandusministeeriumi hinnangul on veel vaja paari asja täpsustada.

ERR kirjutas augustis, et Flixbus Estonia soovib avada rahvusvahelist liini Tallinna ja Vilniuse vahel, kuid Eesti majandusministeerium (MKM) leidis ettevõtte tegevust uurides, et Flixbusil pole õigust tasulist reisijateveo teenust üldse pakkuda.

Leedu transpordiohutuse administratsioon oli varem pöördunud MKM-i poole, et saada Flixbusi esitatud Tallinna-Vilniuse liiniloa taotlusele nõusolek.

MKM aga avastas majandustegevuse registrist, et Flixbus Estonia pole viimase kuue kuu jooksul taotlenud ühtegi tegevusloa tõestatud koopiat, mis tähendab, et ettevõte pole reaalselt teostanud tasulist sõitjatevedu.

MKM tegi Flixbusile ettekirjutuse viia ettevõte kahe kuu jooksul määruse nõuetega vastavusse. Kui Flixbus seda ei suudaks, võib Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsioon (ERAA) Flixbusile antud tegevusloa kehtetuks tunnistada. ERAA väljastas Flixbus Estoniale tegevusloa tänavu jaanuaris.

Michal Leman, kes on FlixBusi tegevjuht Poolas, Ukrainas ja Balti riikides, ütles kolmapäeval ERR-ile, et ettevõte sai nüüd ERAA-lt sertifitseeritud litsentsi Flixbus Estonia tegutsemiseks. Lemani sõnul teavitati sellest, et ettevõte on nüüd nõuetega vastavuses, ka majandusministeeriumi (MKM).

"Plaanime avada uued liinid Baltikumis koos kevadhooaja algusega tuleva aasta aprillis," ütles Leman.

MKM-ist öeldi ERR-ile, et Flixbus täitis tõepoolest ministeeriumi ettekirjutuse ja taotles ERAA tegevusloa tõestatud koopia, kuid luba tegutsemiseks pole ettevõttele Eestis veel antud.

"MKM ei ole veel Leedule nõusolekut liini avamiseks andnud, kuna koostöös (Eesti) maanteeametiga vajavad mõned taotluse asjaolud veel täpsustamist," märkis MKM-i pressiesindaja Taavi Audo.

Eesti, Läti ja Leedu turule sisenes Flixbus tänavu juulis. Ettevõte tegutseb Euroopas üle 30 riigis.