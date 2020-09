Politsei alustab taas elanikelt relvade kogumise kampaaniat

"Tonnides on seda raske mõõta, aga seda relvastust kindlasti on. Seda on nõukogude ajast, enne I maailmasõda, vaarvanaisadest, leitud jne," rääkis "Ringvaatele" juhtivkorrakaitseametnik Riita Proosa.

Ta selgitas, et üks põhjuseid, miks inimesel võib taoline relvastus kodus olla, on näiteks see, et see pole täiskomplektne ja inimene arvab, et tegemist polegi tulirelvaga. "Teine asi on see, et nad kardavad saada karistust või see on pärandvara, mingisuguse tähtsusega ja nad kardavad sellest ilma jääda."

Ebaseadusliku relva omamise eest võib karistada rahalise karistusega või kuni 3-aastase vangistusega. "Kui relva kasutada, siis, lähed kauemaks kinni."

Proosa märkis, et tegelikult saab relvastust politseile üle anda kogu aeg. "Kui te leiate relva, siis leiust tuleb anda kohe teada. Leidrelva puhul on veel selline unikaalne võimalus, et teil võib tekkida omandiõigus ehk kui selle relva tegelikku omanikku ei leita, seda ei ole kasutatud seadusevastaselt, siis võib tekkida olukord, kus teile saabub omaniõigus ja te saate selle relva legaalselt enda arvele võtta või võõrandada, kui teil on soovi."

Kui tegemist on ebaseadusliku relvaga, mida inimene on hoidnud enda juures, kuid loovutab selle vabatahtlikult, siis selle eest karistusseadustik võimaldab karistust mitte määrata.