Eesti ja Läti keeleauhinna pälvis Ilze Talberga

Eestis elav lätlanna Ilze Talberga peab eesti keelt oma armastuseks, vahendas "Aktuaalne kaamera". See paistab kaugele nii tema keeleõppeloenguist ja teadustööst Tartu ülikoolis kui ka raamatuist, mida ta on läti keelest eesti keelde tõlkinud. Just niipidi, kuigi võiks eeldada, et lätlanna jaoks on oma emakeelde tõlkida lihtsam kui vastupidi.

"Minu jaoks on see just lihtsam, sest ma elan Eestis ja suhtlen eesti keeles. Ma õpetan eesti keele baasil läti keelt, nii et ma pean väga palju läti keelt seletama eesti keeles. Ja minu jaoks tundub ka paras väljakutse, et kas ma suudan tõlkida läti keelest eesti keelde. Ja see on õnnestunud," selgitas Talberga.

Algul tõlke- ja hiljem keeleaauhinda annavad Eesti ja Läti välisministeerium ühiselt välja alates 2009. aastast.

Kui otsustada raamatupoodide ostupopulaarsuse põhjal, pakub naabrite kirjandus järjest suuremat huvi.

"Ilze on noor oma ealt, aga ta on nagu institutsioon meie kahe rahva keele- ja kultuurisilla ehitamisel," ütles välisminister Urmas Reinsalu.

"Mida teame naabrite igapäevasündmustest - mitte ainult poliitikast ja skandaalidest, vaid ka kultuurielust? Tuleb tunnistada, et selle teabe puudus on kahjuks väga-väga suur," tõdes Läti välisminister Edgars Rinkevics.

Välisminister Urmas Reinsalu tegi kolmapäeval Riias ametlikul visiidil olles lätlastele ettepaneku hakata ühiselt lisaks Livonia auhinnale hakata välja andma ka kahe riigi majanduspreemiat ja tunnustada liivi keele uurijaid.