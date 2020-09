Ilm läheb iga päevaga aina selgemaks

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm ning paiguti võib tekkida udu. Tuul puhub idakaarest 3-8 m/s ja õhutemperatuur on 6-10, rannikul kuni 13 kraadi.

Hommik tuleb õhukese pilvekihi all, aga sellest sadu ei tule. Idakaare tuul on tasapisi tugevnemas ja sooja on 7-10, meretuulega rannikul 12 kraadi.

Päeval on vähene või vahelduv pilvisus ja puhub valdavalt idatuul 3-9, saartel ja looderannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on 16-18 kraadi.

Ilm läheb aina selgemaks, suuremat sadu on oodata alles pühapäeval ja siis levib vihmasadu Liivi lahe ümbrusest põhja poole.

Esmaspäeval on oodata vihmale jätku, kuid sadu ei ole väga tugev. Sooja on öösiti keskmiselt 7-13 ja päeval 15 või 16 kraadi.