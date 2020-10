Jõhvis valitakse taas vallavanemat

Viimastel aastatel võimuvahetuste tõmbetuultes olnud Jõhvis on neljapäeval taas kavas vallavanema valimised. Vähem kui seitsme aasta jooksul on Jõhvis olnud seitse vallavanemat.

Pärast seda, kui 2014. aasta kevadel loobus 2005. aastast sügisest linna ja valla liitumise järel Jõhvi suurvalda vallavanemana juhtima asunud Tauno Võhmar segaduse saatel vallavanema ametist, on Jõhvi vallavanemad olnud Vello Juhkov (2014), Aivar Surva (2014-2016), Eduard East (2016-2017), Aleksei Naumkin (2017-2018), Martin Repinski (2018-2019) ja Max Kaur (2019-2020).

Viimasena ametiraha kandnud Max Kaur sai seda ametit pidada vähem kui poolteist aastat. Eelmisel nädalal umbusaldati häältega 11:10 nii tema juhitava vallavalitsuse liikmeid kui ka volikogu esimeest Niina Neglasoni. Neglason sai sealjuures volikogu juhtida vähem kui kolm kuud.

Nii üle-eelmise volikogujuhi Eduard Easti kui ka eelmise (aga ka üle-üle-eelmise, üle-üle-üle-üle-eelmise ja üle-üle-üle-üle-üle-üle-eelmise) volikogujuhi Niina Neglasoni hinnangul pole Jõhvi juhtimises töörahu oodata.

"Senikaua kui volikogu töö üle domineerivad ärimeeste äri- ja isiklikud huvid ning isiklik viha, seni ei tule Jõhvis kunagi rahulikku elu," nentis Niina Neglason opositsiooni esindajana.

Eduard East lisas koalitsiooni esindajana: "Põhjust tuleb otsida ilmselt inimestes. Ja meil on tõesti 21 volikogu liiget ning niisugused, nagu nad on sinna valitud, niisugused nad on, kedagi ei saa ei vallandada ega asendada."

East ütles juba juunis, kui teda umbusaldati, et uus koalitsioon kaua ei püsi, kuid nüüd nentis ta, et ta ei uskunud, et nende võimul oleku aeg nii lühikeseks jääb.

Jõhvis ainsana nii vallavanema kui ka volikogu esimehe ametit pidanud Eduard Eastil on viimaste aastate võimutõmblemiste põhjusest oma versioon. "Jah, mul on selle kohta isiklik teooria olemas. Ilmselt on see kahjuks nende stabiilsusaastate hind, kõik peab olema tasakaalus," sõnas East, kes eelmise ehk juunikuise umbusaldusteprotsessi käigus heideti Keskerakonnast välja.

See ei takista Eastit olemast Jõhvi volikogu Keskfraktsiooni aseesimees (esimees on Arthur Seppern, kes koos Eastiga juunikuus erakonnast välja arvati), kusjuures Jõhvi volikogu Keskerakonna fraktsioonis ei ole ühtegi keskerakondlast. Seetõttu saidki nn varikeskerakondlased sanktsioone kartmata umbusaldada 21aastase staažiga keskerakondlast Max Kauri.

Küsimusele, kas ta nüüd astub Keskerakonda tagasi, vastas taas võimule pääsenud Eduard East: "Ma pole seda isegi kaalunud."

Uus koalitsioon on vallavanema kandidaate hoidnud kiivalt saladuses, kuid ajalehe Põhjarannik andmetel võib vallavanemaks saada keskerakondlasest Valga vallavolikogu liige Jüri Konrad.

Praeguses Jõhvi koalitsioonis on vallavanema kogemusega Eduard East ja Aleksei Naumkin. Jõhvi võimu haprusest annab märku see, et kui üks neist vallavanemaks valida, siis volikokku tulev asendusliige liituks tõenäoliselt opositsiooniga ja see muutuks omakorda koalitsiooniks.

Uut volikogu esimeest neljapäevasel Jõhvi volikogu istungil kavas valida ei ole.