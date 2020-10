Ööpäevaga lisandus 81 uut koroonajuhtu, nakatumisnäit üle 50

Möödunud ööpäevaga lisandus Eestis 81 uut koroonaviirusega nakatunut, kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 50,64, selgub terviseameti andmetest.

Kõige rohkem nakatunuid lisandus Harjumaale – 37, Ida-Virumaal andis positiivse koroonaproovi viimasel ööpäeval 27 inimest. Võrumaale lisandus seitse uut nakatunut, Viljandi- ja Põlvamaale kummasegi kaks ning Pärnu- ja Tartumaale üks. Rahvastikuregistris puudus märge nelja uue nakatunu kohta.

Haiglaravil on 36 inimest. Koroonakaardi andmetel on Eestis praegu 673 aktiivset haigusjuhtu, mida on 60 võrra rohkem kui ööpäev varem.