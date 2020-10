Lätis lisandus 44 uut koroonapositiivset

Nakatunutest kolm tuli hospitaliseerida ning praegu on Lätis koroonaviirusega haiglates 21 inimest, neist 19 mõõduka ja kaks raske haigestumusega.

Lätis on kaks peamist kollet - Kuldigas ja Daugavpilsis. Mõlemale linnale on kehtestatud ka piirkondlikud piirangud.

Kokku on Lätis tehtud 320 018 koroonaviiruse testi, millest 1824 on olnud positiivsed. Lätis on surnud koroonaviirusesse 37 inimest.

Leedus 91 uut haigestunut

Leedus registreeriti 91 uut koroonapositiivset, aktiivseid haigusjuhte on üle kogu riigi 2249, teatas Leedu rahvusringhääling LRT.

Isolatsioonis olevate inimeste arv ületas 25 000 piiri ehk need on haiged, haigetega vahetult kokku puutunud, kõrge nakatumisega riikidest saabunud.

Leedus on koroonaviirusesse surnud 92 inimest. 19 inimest surid muudel põhjustel, kuid neil oli ka koroonaviirus.

Soomes lisandus 110 uut juhtumit

Soomes registreeriti möödunud ööpäevaga 110 uut koroonapositiivset. Soome viimase kahe nädala näitaja 100 000 elaniku kohta kerkis 20,7-le.

Soomes on koroonaviirusesse nakatumine suurenenud üle kogu riigi, kuid kõige rohkem Helsingi ja uusimaa piirkonnas.