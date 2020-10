Viirusepuhang tõi kaasa nõudluse aiamajade järele

Viiruspuhangus on suuremate puitmajade tootmine vähenenud viiendiku võrra, väikeste aiamajade nõudlus on aga hoopis kasvanud ja majatootjate käive kerkinud.

Sandla puidu tehase laoplatsil ootavad virnade kaupa pakitud aiamajad transporti, nii tihedat töögraafikut pole tehases 20 aasta jooksul varem olnud.

"Alates maist hakkas tellimusi tulema juurde ja tuli nii palju, et lausa 30 protsenti meie võimekusest rohkem. Ma arvan, et sel aastal tuleb tootmismahuks ligi 10 000 maja," ütles Sandla Puidu tegevjuhi Kalmer Põlluäär.

Erinevate puitmajade tootmisega tegeleb Eestis 140 ettevõtet ja selle sektori ekspordikäive on pool miljardit eurot. Valdav osa, ehk 90 protsenti puitmajadest lähebki ekspordiks Aga kui väikeste aiamajade nõudlus on hüppeliselt kasvanud, siis suuremate puitmajade tootmine on vastupidiselt langenud.

"Kes toodavad suuri eluhooneid näiteks Skandinaaviasse, siis seal on sel aastal olnud märkimisväärselt keerulisem kui eelnevad aastad. Aiamajade edu ei saa täna laiendada kõikidele majatehastele. Kui ajamajade sektor näeb sellist paarikümne protsendist kasvu, võrreldes eelmise aastaga, siis selliste suurte hoonete ehitusäris me näeme mõnekümne protsendilist kahanemis," rääkis Eesti Puitmajaliidu tegevjuht Lauri Kivil.

"No ise arutame ja oleme ka oma klientidega arutanud, et kuidas nüüd selline mahu ja nõudluse kasv. Aga eks ta ikka sellest koroonast on põhjustatud, et inimesed ei saanud enam lennata ja reisida ja inimesed puhkavad justkui rohkem kodus ja teevad koduaedu korda," rääkis Põlluäär.

Hiinas puitmaju tootva Saare EREK-i nõukogu liige Kristjan Leedo kinnitas, et ka nende tellimused on eelmise aastaga võrreldes 30 protsenti kasvanud.