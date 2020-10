Eesti sai uue kalaliigi võrra rikkamaks

Kolmapäeva hommikul püüdsid Eesti kalauurijad Sillamäe sadama lähistel kalaseiret tehes välja kaks uue liigi isendit, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Uus võõrliik, lääne-lontmudil, on umbes kümne sentimeetri pikkune kala, keda on lihtne kohalike mudila-liikidega segi ajada. Siiski tunneb uue võõrliigi ära tema pikenenud ninasõõrmete järgi.

Varem on lääne-lontmudilat Läänemerest püütud vaid ühel korral 2007. aastal Venemaa vetest.

Nagu enamik võõrliike, jõudis ka see kala meie vetesse laevade ballastveega.

Lääne-lontmudila päriskodu on Kaspia ja Musta mere vetes, mistõttu pole ta meie jahedas vees arvukalt sigima hakanud.

"Ma võiks arvata, et ta mingeid väga suuri vapustusi meie ökosüsteemides kaasa ei too. Aga nagu kõik elusorganismid, eks nad ikkagi konkureerivad meie põlisliikidega toidu ja elupaiga pärast. Aga ma arvan, et see mõju ei ole nii drastiline, kui ümarmudila puhul," selgitas Tartu ülikooli kalanduse teadur Redik Eschbaum.