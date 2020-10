Möödus 71 aastat Hiina Rahvavabariigi asutamisest

Meelt avaldati Tallinnas Hiina saatkonna ees, kus nõuti erimajanduspiirkonnale vabadust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eestis elava Hongkongist pärit Iverson Ngi sõnul on demokraatliku liikumise saatus tema kodumaal hetkel nii Pekingi jõumeetodite kui ka koroonaviiruse tõttu kriitilises seisus.

"See on väga kriitiline olukord Hongkongis, selle pärast me palume Eesti kodanikel ja riigikogu liikmetel aidata Hongkongi," ütles Ng ja kutsus riigikogu Hongkongi vabadust toetama.