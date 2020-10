EBU uueks juhiks valiti Delphine Ernotte Cunci Prantsuse Televisioonist

Delphine Ernotte Cunci võtab Euroopa avalik-õiguslikke ringhäälinguid ühendava EBU presidendi ameti üle BBC endiselt juhilt Tony Hallilt. Tema kahe aasta pikkune ametiaeg algab 1. jaanuaril 2021.

Delphine Ernotte Cunci töötab 2015. aastast Prantsuse Televisiooni (France Télévisions) tegevjuhina. Enne seda töötas ta 26 aastat Orange S.A-s (varem tuntud kui France Télécom). Neist 2011-2015 selle tegevjuhina.

EBU uueks asepresidendiks valiti reedel toimunud virtuaalsel peaassambleel Tšehhi Televisiooni peadirektor Petr Dvořák.

Dvořák on olnud Tšehhi Televisiooni peadirektor alates 2011. aastast. Enne seda töötas ta Kesk-Euroopa meediaettevõtete liidu asepresidendina ning ka Tšehhi edukaima kommertstelevisiooni kontserni TV Nova peadirektorina.

Presidendi ja asepresidendi roll on vastutada EBU juhatuse töö eest ja seista laiemalt hea avalik-õigusliku meedia käekäigu eest kogu Euroopas.

Delphine Ernotte Cunci sõnul on ülemaailmne koroonakriis rõhutanud avalik-õigusliku meedia rolli vaba ja usaldusväärse info levitajana. Ta tänas oma kolleege ka Prantsuse Televisioonist ja tõi välja, et on uhke, et temast sai esimene naissoost EBU president organisatsiooni pikas ajaloos.

Asepresidendiks valitud Petr Dvořák lisas, et kuigi praegu on maailmas rasked ajad, suudab just avalik-õiguslik meedia sellistel aegadel teha valikuid, mis aitavad kõige paremini seista avalike huvide eest.

"Hoolimata pandeemiast, majanduslikest muutustest, poliitilisest survest, inimeste vaatamisharjumuste muutumisest, tehnoloogia arengust ja riikidevahelisest konkurentsist jätkame oma tööd ja oleme lõppkokkuvõttes kõige usaldusväärsem meedia Euroopas," sõnas Dvořák.

Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) on juhtiv avalik-õigusliku meedia katusorganisatsioon. EBU-l on 115 liikmesorganisatsiooni 56 riigis. Sel on ka 34 partnerorganisatsiooni Aasias, Aafrikas, Austraalias ja Ameerikas. EBU liikmed haldavad summa summarum ligi 2000 televisiooni-, raadio- ja veebikanalit. Üheskoos jõuab EBU liikmete toodang üle miljardi inimeseni ja seda kokku 160 eri keeles. Eestist on EBU liige Eesti Rahvusringhääling.