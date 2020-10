Rahvakalendris on oktoober viinakuu, lehelangemise kuu ja ka porikuu. Viimastel aastatel on oktoober saanud ka musta kassi kuuks, mis tähendab, et kuu jooksul saab loomade varjupaigast musta kassi viia koju sümboolse rahasumma eest.

Musta kassi peetakse nii õnne kui ka õnnetuse sümboliks. Teda on seostatud nõidade ja maagilise maailmaga. Ootamatut kohtumist musta kassiga on peetud tähenduslikuks, niisamuti ka seda, kui mõnel tähtsal päeval jalutab must kass üle tee, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Loomade varjupaigas on olukord teistsugune. Maagiline must jääb seal hallide, punaste ja triibikute varju. Tallinna loomade varjupaiga kassitoas ootab kümme musta ja mustvalget kassi praegu oma inimest.

"Inimesed alati otsivad eksootilisust või erilisemat välimust. Musta kassiga on see, et ta on täiesti klassikaline. Inimesi, kes endale klassikalist kassi otsivad, on pigem vähem. Alati, kui on mõni eksootilisem, siis neid soovitakse rohkem," tõdes varjupaiga juhataja Carol Liaks.

Musta kassi kuul saab kuues loomade varjupaigas üle Eesti võtta musta või mustvalge kassi tavapärase 35-eurose loovutustasu asemel sümboolse summaga.

Loomade varjupaikades on musta kassi kuu seitsmendat korda. Kui näiteks 2018. aastal leidis kodu 52 musta kassi, siis mullu oli neid 85.

Kõige rohkem viidi varjupaikadest loomi koju aga kevadel, koroona ajal.

"Võib-olla oli see tingitud sellest, et inimesed olid rohkem kodus, et kui uus loom perre tuleb, siis eelistatakse seda, et saab temaga esialgu kohanemise ajal koos olla ja teda harjutada uute pereliikmetega. Võib-olla me saame olla koroonale vähemalt selle eest tänulikud, et mitmed kodutud loomad leidsid ikka oma kodu," ütles Liaks.

Parimatel päevadel on kodu leidnud kuni 15 kassi.

Tallinna loomade varjupaigas on praegu ligi 200 kassi. Kõik neist ei ole veel valmis koju minema ja nad on kas ravil või karantiinis.

Kes seekord ise musta kassi koju viia ei saa, võib varjupaiga asukatele viia kassikonservi, mida eriti ootavad just kassipojad.