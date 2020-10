Veneetsia tulvatõkked hakkasid edukalt tööle

"Täna on kõik kuiv. Uhkus ja rõõm," teatas linnapea Luigi Brugnaro Twitteris.

Veneetsia laguuni kaitseks merepõhja rajatud 78-osaline veetõkete süsteem tõsteti üles, et kaitsta linna tugeva tuule ja vihmaga kaasneva tõusulaine eest.

Linnaametnike teatel ähvardas laupäeval Veneetsiat tavapärasest 130 sentimeetrit kõrgemale tõusev vesi. Seda oleks küll vähem kui eelmise aasta novembris Veneetsiat tabanud 187-sentimeetine tõusuvesi, kuid ka laupäevane veetase oleks mitmed linna osad vee alla jätnud.

Nüüd aga oli linna üks keskväljakuid Püha Markuse plats ka pärast keskpäeva, kui oli oodata tõusuvee tipphetke, endiselt kuiv.

Miljardeid maksma läinud projekt Mose (Mooses) pidi valmima juba 2011. aastal, kuid tähtaegade ja kulude ülemineku ja korruptsiooni tõttu venis aastaid. Süsteemi testiti lõpuks tänavu juulis ning insenerid otsustasid, et see on nüüd valmis halbade ilmade korral kasutamiseks.

Üleujutused tekivad Veneetsias mitme teguri koosmõjul, mida on võimendanud kliimamuutused, merevee taseme tõus ning ka linna enda vajumine.

Mose on projekteeritud linna kaitsma kuni kolmemeetrise tõusuvee eest, mis on märksa kõrgem kui senised veetõusu reordid. Mõned eksperdid kardavad siiski, et kliima jätkuv soojenemine võib tuua veetaseme sellise tõusu, et ka sellest ei piisa.