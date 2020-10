"Sel kevadel õppisime kõik väga palju – õppisime teisiti õppima ja õpetama. Kallid õpetajad, te lõite võrratuid lahendusi selleks, et ootamatutes oludes seda parimal moel teha. Olen teile südamest tänulik," ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps, lisades, et "täna tunnustame neid, kellel on erilisi teeneid Eesti hariduse ees. teinud oma tööd suure pühendumusega."

Laureaadid:

Aasta lasteaiaõpetaja: Moonika Suurmaa, Rakvere Rohuaia Lasteaed

Aasta klassiõpetaja: Heidi Öövel, Tartu Kroonuaia Kool

Aasta klassijuhataja: Ilona Võik, Lähte Ühisgümnaasium

Aasta põhikooli aineõpetaja: Cathlen Haugas, Urvaste Kool, Lüllemäe Põhikool

Aasta gümnaasiumiõpetaja: Ljudmilla Roždestvenskaja, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium

Aasta kutseõpetaja: Eduard Brindfeldt, Tallinna Tööstushariduskeskus

Aasta huvialaõpetaja: Riivo Jõgi, Põlva Muusikakool, Viljandi Muusikakool, Nõmme Muusikakool

Aasta tugispetsialist: Iris Degtjov, Rajaleidja Keskus Kärdlas

Aasta õppejõud: Maria Murumaa-Mengel, Tartu Ülikool

Aasta õppeasutuse juht: Haana Zuba-Reinsalu, Luua Metsanduskool

Aasta hariduse sõber: Riigimetsa Majandamise Keskus

Aasta haridustegu: Cleveron Akadeemia - töökohapõhise kõrgharidusõppe käivitamine, Cleveron AS, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

Riiklik haridustöötaja elutööpreemia: Laine Belovas, Talvi Märja, Aleksei Turovski

Kümne kategooria laureaadid pälvisid 10 000 eurot ning elutööpreemia laureaadid 65 000 eurot. Esmakordselt said rahalise preemia suurusega 3000 eurot ka kümne kategooria nominendid, kes ei osutunud laureaadiks.

Väiksemate auhindadega tunnustati hariduse sõbra ja haridusteo kategooria laureaate ja nominente.

Aasta õpetaja konkurss algas kevadel, mil kandidaate said esitada kõik soovijad. Kokku esitati 2051 kandidaati. Järgmise sammuna asusid tööle piirkondlikud komisjonid ning kõrghariduskomisjon, kelle arutelude tulemusel jõudis finalistide vooru 235 õpetajat ja haridustöötajat. Nende seast valis riiklik komisjon välja igas kategoorias kolm nominenti, kelle seast selgusid täna laureaadid.

Tunnustussündmuse eestvedajateks on Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Haridustöötajate Liit.