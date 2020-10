Kagu-Eestis toimub Kaitseliidu õppus Sibul 2020

Sellel nädalavahetusel toimub Võrumaal Kaitseliidu õppus Sibul 2020, kus kaitseliitlased harjutavad Kagu-Eesti maastikul hajutatud lahingutegevust. Selleks, et vältida viiruse levikut, ei ööbi õppusel osalejad isegi telkides, vaid metsas hajutatult - igaüks oma telkmantli all.

Võrumaal, Orava asula lähistes metsades toimus laupäeval Kaitseliidu õppus. Kohal oli üle 200 kaitseliitlase.

Kaitseliidu Põlva maleva pealik, major Raivo Pehk ütles, et õppusel on oluline roll täita allüksute juures olevatel instruktor-hindajatel, kes annavad vahetult peale sooritust kohelt tagasiside allüksuse ülemale ja see võimaldab allüksusel oma järgmine sooritus teha oluliselt paremini.

Kaitseliidu Lõuna Maakaitseringkonna pealik, kolonelleitnant Kaido Tiitus selgitas, et selline hajutatud võitlusviis on põhiline, kuidas Kaitseliit võitleb. "Meid ei ole niipalju, et me suudaksime olla igalpool tugevad, pigem me peame valima seda kohta, kus vastast lüüa ja seetõttu ennast ka hajutatult paigutama maastikul," rääkis Tiitus.

Kaitseliidu Põlva maleva rühmaülem, nooremveebel Rene Kintsiraud ütles, et allüksuse poolt läbi viidud varitsus õnnestus ootuspäraselt. "Püstitatud ülesanne, mis neile ülema poolt anti, see saavutati ja ma arvan, et ka see juhtimisülesanne, mida ootasime just jaoülemalt, see sai samuti täidetud," lausus ta.

"Ma arvan, et nii nagu varistuse puhul on kolm olulist asja. On tarvis teada kus tuleb vastane, kuna avada tuli ja kuna oma mehed ohutult minema viia - kõik need said täidetud," lisas Kintsiraud veel.