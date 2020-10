Pühapäeval saab taevas sügisesema näo

Hommik on laialdaselt pilvine. Vihma sajab põhiliselt Eesti lõunapoolses osas. Ida- Ja kagutuul on tugev, puhanguid 13, saartel kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11 kuni 14 kraadi.

Päeval liigub üle Eesti vihmapilvi. Puhub ikka tugev ida- ja kagutuul, puhanguid on 14, rannikualadel kuni 18 meetrit sekundis. Õhusooja 12 kuni 17 kraadi.