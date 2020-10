USA presidendi arsti sõnul on ta Trumpi tervise osas optimistlik

Koroonaviirusesse nakatunud USA presidendi Donald Trumpi puhul ei ole oht veel möödas, kuid teda ravivad meedikud on tema tervise osas ettevaatlikult optimistlikud, teatas laupäeval riigipea arst Sean Conley.

"President Trumpil läheb jätkuvalt hästi ja ta on pärast diagnoosimist teinud märkimisväärseid edusamme," ütles Conley.

"Kuigi oht pole veel möödas, siis meditsiinimeeskond on tema tervise osas ettevaatlikult optimistlik," lisas arst.

Trump teatas laupäeval suhtlusvõrgustikus Twitter avaldatud videos, et tunneb ennast varasemast palju paremini.

Trump avaldas ühtlasi lootust, et saab kiiresti tööle naasta ja kampaaniaga jätkata.

"Ma tulin siia, sest ei tundunud ennast hästi. Nüüd ma tunnen ennast palju paremini. Teeme kõvasti tööd, et saaksin tööle naasta ja kampaaniaga jätkata," rääkis Trump videos, mis on ilmselt filmitud Walter Reedi sõjaväehaiglas.

"Eks vaatame, mis järgmise paari päeva jooksul juhtub, see vist on see tõeline test," jätkas riigipea.