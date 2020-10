Möödunud ööpäevaga lisandus Eestis positiivset 26 koroonatesti, kuid tuhatkonna testi tulemus on veel saabumata ning täpsed andmed avaldatakse pühapäeva pärastlõunal, teatas terviseamet.

Terviseametile on pühapäeva hommikuks edastatud info 26 positiivse testitulemuse kohta.

Nendest 11 lisandus Ida-Virumaale, kümme Harjumaale, üks Tartumaale, Võrumaale, Raplamaale ja Jõgevamaale. Üks positiivse testi andja pole registreeritud üheski maakonnas.

Hommiku seisuga on testimisega tegelev lepingupartner tervise ja heaolu infosüsteemide keskusele edastanud 852 koroonaviiruse testi tulemused, siiani on laboritest laekumata ligi tuhande testi tulemused, teatati terviseametist.

4. oktoobri hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 41 inimest, juhitaval hingamisel on kolm patsienti. Intensiivravi vajab neli patsienti. Koju kedagi ei saadetud, uusi COVID-19 juhtumeid avati seitse.

Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud, kokku on Eestis surnud 67 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

Nakatumisnäitaja on pühapäevaste esialgsete andmetega 51,32 inimest 100 000 elaniku kohta.

Maakondades on nakatumisnäitaja suurim Ida-Virumaal (135,6). Võrumaal on terviseameti andmetel näitaja 121,4, Harjumaal 56,4.

Laupäeva hommiku seisuga oli Eestis nakatumisnäitaja 53,05, laupäevale eelnenud ööpäevaga lisandus 71 positiivse testi andnud inimest.

Terviseamet: olukord muutub tõsisemaks

Järgmised nädalad on kriitilised viiruse kontrolli alla saamiseks, märgiti terviseameti teates. Maski kandmine ei ole Eestis küll kohustuslik, kuid mask on väga hea täiendav meede distantsi hoidmisele, heale kätehügieenile ja heale respiratoorsele hügieenile. Maski tuleb kanda kõigil mistahes haigussümptomitega inimestel avalikus kohas viibides või vältimatu lähikontakti korral. Maski peaksid kandma kõik koroonaviirusesse haigestunute kontaktsed ka juhul, kui sümptomeid veel pole. Oluline on maski paigaldada, kanda ja eemaldada õigesti. Pärast maski eemaldamist tuleb käed desinfitseerida.

COVID-19 haigus on jõudmas elutähtsate teenuste ja riskirühmadeni (haiglatesse ja hooldekodudesse). Arvestades viiruse leviku kasvu maailmas ja Euroopas, soovitab terviseamet tungivalt välisreisid jätta ära ning veeta koolivaheaeg Eestis.

Samuti soovitab terviseamet üritustel osalejatel kindlasti oma telefoni paigaldada koroonaäpi Hoia, mis aitab võimalikku lähikontakti tõhusamalt tuvastada.

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse andmetel on pühapäeva seisuga Hoia mobiilirakendust alla laaditud 151 737 korda ja läbi selle on end haigeks märkinud 80 inimest.

Eestis on võimalik saatekirjaga koroonaviiruse ninaneelu proovi anda 18 testimispunktis, millest kolm asuvad sadamas ja lennujaamas ning on mõeldud Eestisse saabujate testimiseks.