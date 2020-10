Lätis tuvastati ööpäevaga 67, Leedus üle saja uue nakatumise

Tehti 2544 testi, 67 neist andsid positiivse vastuse. Laupäeval teatati Lätis 74 uuest juhtumist. Laupäevase seisuga oli Läti nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta 23,3.

Lätis on ühtekokku kinnitust leidnud 2086 inimese nakatumine koroonaviirusesse. COVID-19 tõttu on surnud 38 inimest.

Laupäeval võeti COVID-19 diagnoosiga haiglasse kaks inimest. Ravil kokku 26 inimest, kellest kolme seisund on raske.

Leedu riiklik rahvatervise keskus (NVSC) teatas pühapäeval, et möödunud ööpäevaga kinnitati Leedus 104 uut COVID-19 juhtumit.

NVSC teatel on Leedus kinnitatud kokku 5185 COVID-19 haigusjuhtu, 2577 inimest on endiselt haiged, 2495 inimest on paranenud.

Päev varem teatati Leedus 125 uuest koroonapositiivsest. Laupäevase seisuga oli Leedus nakatumisnäitaja 49,8.