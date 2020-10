Kas Euroopa liidu rahadega Tallinna haigla ehituseks järgmise kolme aasta jooksul läheb, selgub järgmisel kevadel

Euroliidult loodetakse saada 380 miljonit eurot. Tallinna linn paneb haigla ehitusse sada miljonit eurot. Haigla ehitus peaks algama hiljemalt 2023. aastal, sest fondi eesmärk on rahastada just lähiaastate projekt, et anda majandusele uut hoogu. Indrek Kiisler uuris Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhilt Keit Kasemetsalt, kas valitsus on Komisjonilt raha küsinud.