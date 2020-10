Kreeka ettevõtlusmeelne valitsus plaanib riigi kurikuulsa bürokraatliku avaliku teenistuse järk-järgult internetti kolida. Projekt näeb ette kolme andmekeskuse rajamist Ateena piirkonda ning ka väljaõppeprogramme 100 000 kreeklasele.

Microsoftil on praegu andmekeskused Saksamaal, Prantsusmaal, Hollandis ja Iirimaal. Rajamisel on need ka Poolas, Itaalias ja Hispaanias.