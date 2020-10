"Nad ei saa jätta oma mehi, oma poegi, kes sõdivad. Me saime kuidagi oma lapsed ära saadetud, siin väikseid lapsi ei ole. Ainult vanurid, naised ja meie. Ja mis meil teha? Me siin istume, väriseme, palvetame - Issand, päästa ja hoia meid, et midagi ei juhtuks. Aga mis meil teha? Me palume rahvusvahelist üldsust meid päästa ja säästa meie elusid," rääkis Stepanakerti elanik Rita ERR-ile.

Mägi-Karabahhis on sõjategevuse algusest hukkunud vaenupoolte teatel 244 inimest, kellest 60 on tsiviilisikud. Azerbaidžaani väitel on kontrolli alla võetud asulad niinimetatud turvatsoonis, mis eraldab tunnustamata vabariiki Armeeniast. Varasemalt 50 000 elanikuga Stepanakerti inimesed peavad elama pommivarjendites.

Alates pühapäevast ei ole Stepanakertis elektrit, alates esmaspäeva hommikust gaasi. Sellele vaatamata jääb enamus elanikest linna.

"Meil ei ole põgenikke. Me jääme siia. Just praegu pommitati rahulikke inimesi. Meil ei ole põgenikke. Me lihtsalt viime lapsed, et nende elusid säästa," ütles vabatahtlik Venemaalt Gevork Sudžjan ERR-ile.

Täpset infot olukorrast rindel ei ole. Esmaspäeva hommikul käisid Stepanakertis kuulujutud, et Azerbaidžaani väed on linnast juba kümne kilomeetri kaugusel.

"Azerbaidžaan on lihtsalt ettur. Azerbaidžaan teab, et armeenlaste vaimu ei saa murda. Siin on mängus Erdogani käsi. Mulle tundub, et kogu rahvushaheline üldsus peab praegu välja astuma Erdogani vastu. Ja kui ei astu, siis ma kinnitan teile - ta ei tunnusta 1915. aasta genotsiidi ja ta teeb nüüd teise genotsiidi. Aga see tal ei õnnestu," rääkis Stepanakerti elanik Karina ERR-ile.