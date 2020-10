Lähipäevadel on Eestis oodata pilves selgimistega ja suhteliselt sooja ilma ning hoovihmasid, mille tõenäosus on suurem Lääne-Eestis.

Öö vastu teisipäeva on Eestis mitmel pool vihmane, Lääne-Eestis on kohati äikest. Tuul puhub kagust 4-10 m/s, vastu hommikut tugevneb kiiresti. Sooja on 11 kuni 15 kraadi.

Teisipäeva hommikul on peamiselt Lääne-Eestis vihmahooge, kohati koos äikesega. Puhub kagu- ja lõunatuul 4-9, puhanguti 13, rannikul 15, saartel kuni 18 m/s. Sooja on 12 kuni 15 kraadi.

Päeval sabistab mitmel pool vihma, õhtu poole läheb kuivemaks. Puhub kagu- ja lõunatuul 6-12, puhanguti kuni 15, saartel ja läänerannikul kuni 20 m/s, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Sooja on 15 kuni 18 kraadi.

Järgnevatel päevadel in Eesti läände jääva madalrõhuala ning idast ulatuva kõrgrõhuala piiril. Kolmapäeval on vihmahooge peamiselt Lääne-Eestis, neljapäeval ja reedel üle terve Eesti.

Nädalavahetusel peaks idapoolne kõrgrõhuala ennast taas kehtestama ning kui laupäeva öö ja ennelõuna mööduvad mitmel pool vihmahoogudega, siis pärastlõuna on juba kuivem. Tuul, mis puhub lõunakaarest, on puhangulisem kolmapäeval ja reedel.

Õhumass püsib võrdlemisi soe: öised miinimumid jäävad 6 ja 14 kraadi vahele, päevased maksimumid tõusevad esialgu 14-18 kraadini, nädala teine pool tuleb paar kraadi jahedam.