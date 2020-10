"Välisilm": Barbados on huvitatud Eesti e-riigi mudelist

Eesti e-riigi mudelist on ligi paarikümne aasta jooksul huvitunud 130 riiki. Üheks neist on ka Barbados, kus pärast ühiskonna sulgemist koroonaviiruse tõttu avastati, et senised IT-strateegiad on vanad ning kriisi tuleks kasutada mõtlemise uuendamiseks.

Erinevalt paljudest teistest Kariibi mere saarteriikidest on Barbadosel olemas isikutõendid, millele saab digitaalset üleminekut teha.

"Välisilm" kohtus Barbadose peaministri erinõuniku Chris Cooke-Johnsoniga Tallinnas ning ei saanud jätta kasutamata võimalust küsida, kui tihti peab ta selgitama, kust ta tuleb ja kus tema riik asub.

"Üllatavalt paljud inimesed teavad riigi nime, teavad ilusaid randu ja näinud fotosid. Kuid see on kõik. Minult on paar korda küsitud, et milline osa Jamaikast see on," vastas Cooke-Johnson.

Barbadose erinõuniku Eesti visiidi ajal selgus, et riik tahab loobuda konstitutsioonilisest monarhiast ja saada vabariigiks. Ehk Suurbritannia kuninganna Elizabeth II ei oleks enam ligi 300 000 elanikuga saare riigipea.

"Sellest on räägitud 20 aastat, kuid see ei olnud teema valimistel. Majandus oli peamine kampaania teema. Teised Kariibi mere saared on vabariigid, näiteks Trinidad ja Tobago, Dominikaani vabariik. See ei tähenda, et lahkume Rahvaste Ühendusest, jääme endiselt brittide ühenduse liikmeks. Briti kuninganna asemel saab riigipeaks president," lausus Cooke-Johnson, ja märkis, et teised meretagused Rahvaste Ühenduse territooriumid saavad Londonist finantstuge, Barbados mitte. "Seega mingit muutust sissetulekus ei ole," ütles ta.

Koroonakriis avaldas Barbadose sissetulekutele tugevat mõju. Peamiselt USA-st, Suurbritanniast ja Kanadast pärit turistide arv vähenes 40 protsenti. Juba enne seda oli riigivõlg kasvanud erakordselt suureks, 175 protsendini SKP-st ja vaja läks valuutafondi abi.

"Meie võlg, mis tekkis 2008. aasta kriisi käigus, on enamjaolt päritud eelmistelt valitsustelt. Island võttis kibeda tableti enne ja lahendas selle. Meil oli aeglane kahanemine. Võlg kasvas aja jooksul ja see on märkimisväärne, sest Barbados on ajalooliselt olnud üks paremini juhitud riike Kariibidel," lausus Cooke-Johnson.

Barbadosel on turismil põhinev majandus. "Barbados püüab end positsioneerida kohana, mis on ohutu, avatud, seda ka ettevõtetetele. Lõime 12-kuulise templi, mille alusel on luba töötada 12 kuud Barbadosel," ütles Cooke-Johnson.

Cooke-Johnson tunnistas, et praegu on turismis madalseis, kuid tema sõnul saab samal ajal teha midagi turismitaristuga ja parandafa väljaõpet turismisektoris. "Valitsus finantseerib seda suures osas. Olime IMF-i programmi tähtaegadest ees, seega oli pisut fiskaalruumi mõningate programmide loomiseks. Eesmärk oli tagada, et kui koroonaviirus peaks lõpuks taanduma, siis oleme väga tugevas positsioonis," rääkis ta.

Eestilt soovitakse üle võtta online-õppe ja e-teenuste parimad ja sobivamad praktikad. "On tähtis arvestada, et kultuuriliselt on eestlased ja kariibimerelased erinevad. Peame leidma viisi, mis töötab ning tõsta need Barbadose konteksti niimoodi, et kõik mõistaksid ja kasutaksid hea meelega," rääkis Cooke-Johnson.

Cooke-Johnsoni sõnu liigutakse Barbadosel praegu digitaalse ID suunas, mis loodetakse käivitada järgmise aasta alguses. "Meil oli riiklik ID-kaart juba 1970. aastatest. See annab meile eelise võrreldes teistega, kes alles proovivad luua isikudokumente. Samal ajal algab ka mobiil-ID platvorm, mis on väga sarnane Smart-IDga ning sellele loome teenused," lausus Cooke-Johnson.

Juba praegu pakub Barbados rahvusvahelisi finantsteenuseid. Pangandusteenuste kõrval näeb peaministri erinõunik võtmesõnana kõik avaliku sektori teenuseid, kus pakutakse inimest identifitseerivat raamistikku, mille sees saab erasektor tööle hakata.